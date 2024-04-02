烏稱克里米亞黑海艦隊幾全撤

【本報綜合報道】烏克蘭海軍發言人普列捷丘克（Dmytro Pletenchuk）上周六宣稱，在烏方成功發動一連串襲擊後，俄羅斯海軍黑海艦隊大部分作戰部隊已經重新部署到其他地方，目前克里米亞半島只餘下一艘未曾發射過導彈的「輸家」俄艦。

普列捷丘克表示，俄軍大部分搭載巡航導彈的軍艦已經調離克里米亞半島，只有卡拉庫特級輕型護衞艦旋風號仍然部署當地。他指出，黑海艦隊曾經是俄軍在克里米亞半島的主力部隊，但現時已經幾乎全部撤走和重新部署。

英指俄加強港口防禦 英國皇家海軍一名高官上月曾經指出，在黑海的25%俄軍艦艇已經沉沒或受損。英國國防部上月25日進一步指出，黑海艦隊在烏克蘭的攻勢下是「功能不活躍」；至同月31日，英國國防部公布最新情報分析，從上月18日拍攝的衞星圖像可見，俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區新羅西斯克港口的黑海艦隊設施入口處有4艘駁船，相信是用來加強港口防禦，抵禦烏克蘭的無人艇攻擊。鑑於烏克蘭襲擊黑海艦隊在克里米亞半島塞瓦斯托波爾的傳統母港風險上升，新羅西斯克港口現時對保護該艦隊最寶貴資產有關鍵作用。

此外，英國國防部指出，俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）在烏克蘭多番成功施襲後被撤換，由海軍中將平丘克（Sergei Pinchuk）接替。英方認為平丘克想採取進一步的防範和防衞措施，改善俄軍艦艇的生存率，包括收窄港口設施入口間隙。