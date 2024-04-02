地中海升溫 俄遠東巡洋艦駛至 美調新偵察機監視

美國MQ4C無人偵察機

歐洲區罩軍事陰霾 美航母未部署該地帶 俄羅斯海軍一支以遠東地區為基地的艦艇編隊，上月底在也門叛軍青年運動與歐美國家軍艦接連交火時抵達紅海，引起外界關注。俄羅斯太平洋艦隊昨天宣布，巡洋艦瓦良格號穿越埃及蘇彝士運河進入地中海；適逢美國沒有在區內部署航空母艦打擊群牽制，美方從本土調派新型對海無人偵察機到意大利戒備。

由瓦良格與護衞艦薩波什尼科夫元帥號組成的俄羅斯遠航編隊，今年1月22日駛離位於遠東地區的母港海參崴，太平洋艦隊當時通報兩艦將在亞太地區執行一系列任務。它們上月11日至15日在阿曼灣參加與中國、伊朗舉行的代號「安全紐帶2024」聯合演習，同月28日穿越曼德海峽從亞丁灣進入紅海。薩波什尼科夫元帥號當天對厄立特里亞紅海港口城市馬薩瓦展開訪問，瓦良格號則向北航行駛往蘇彝士運河。

瓦良格號將進行戰鬥訓練 俄羅斯太平洋艦隊周一發布消息，瓦良格號前一天完成過航紅海，展示俄羅斯海軍軍旗在該地區的存在；該艦駛入地中海後，將根據艦隊批准的戰鬥訓練計劃行動，船員繼續履行在遠航框架內下達的任務。這不是瓦良格號首次從太平洋遠道而來地中海，該艦2016年初駛入地中海，執行打擊敍利亞境內恐怖組織的行動；它也在俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭前，在地中海會師北方艦隊及黑海艦隊編隊。

分析指出，薩波什尼科夫元帥號完成對厄立特里亞的訪問後，也將北上通過蘇彝士運河前往地中海，與瓦良格號在當地部署3個月至4個月，相信是支援俄方派駐敍利亞、由6艘艦艇組成的編隊。與此同時，北方艦隊3艘艦艇上月28日穿越直布羅陀海峽由大西洋進入地中海，預料將把軍事裝備及彈藥從敍利亞運載回國。瓦良格號擁有強大的對海及對空作戰能力，搭載的反艦巡航導彈專門對付航空母艦打擊群。

美艦先後調至波斯灣及紅海 俄烏戰爭全面爆發後，美國原本維持在地中海部署一個航空母艦打擊群，但因應中東地區局勢持續緊張，航空母艦艾森豪威爾號及隨行神盾艦先後派駐波斯灣及紅海，意味美方如今無法在地中海維持絕對的海上優勢。有見及此，美國海軍周日宣布，一架MQ4C無人偵察機前一天飛抵意大利西哥奈拉海軍航空站。根據實時飛行動態數據，這架無人機上周五從佛羅里達州梅波特海軍航空站出發，之後飛越大西洋。

美國海軍表示，MQ4C無人偵察機是最新型的情報、監視、偵察海上巡邏裝備，用於增加P8海上巡邏機的能力。這不但是MQ4C無人偵察機首度派往歐洲地區執行任務，也是它所屬的第19無人巡邏中隊（VUP19）第二次前沿部署行動，第一次是去年9月在西太平洋戰略要地關島安德森空軍基地。除了監視俄羅斯海軍在地中海的活動外，這款無人機也可以飛入黑海巡航，為北約及烏克蘭監視俄羅斯黑海艦隊的動向。本報綜合報道

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