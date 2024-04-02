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旁觀下水道工程 七旬翁墮兩米深坑
台灣高雄一名78歲蔡姓男子上周六下午4時許因好奇心作祟，用手扶着欄杆、站在一旁觀看下水道工程，詎料疑因攙扶欄杆力度過大、導致欄杆傾斜，蔡翁掉入約兩米的工程深坑（圖）。警消接報後前往現場，所幸蔡翁僅手腳及臉部輕微擦挫傷，並無大礙，經包紮後送往大同醫院檢查。
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