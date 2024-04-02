丈夫參加相親節目走紅 遭留日妻踢爆

【本報綜合報道】河南開封一名男子劉×近日登上當地相親節目「王婆說媒」時，向一名女子表示自己「為愛」願意辭掉工作去四川，相關視頻走紅網絡。詎料劉×的妻子薛×上周六在網上晒出結婚證，指自己在海外得知丈夫於舞台上相親，情緒十分崩潰。劉×翌日表示已向妻子道歉，並向相親女子解釋事情的原委。薛×指自己和丈夫關係一直很好，「現時我在日本留學，而且我們都已經商量好，我四月份要回國，年底訂婚，兩家都已經在溝通準備明年辦婚禮」。薛×指，為了能給男方一個保障，所以出國前兩人偷偷把結婚證先領了。她質疑說：「為甚麼他（劉×）能跑去相親？而且就算說是為了熱度、為了流量你去相親的話，那你是不是應該提前告知一下你的妻子呢？我甚麼都不知道。」