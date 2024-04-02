採耳店違規診療罰24萬惹議 當局撤回

【本報綜合報道】四川宜賓市一間採耳店涉嫌擅自開展診療活動而罰款22萬元（人民幣‧下同，約24萬港元），被質疑是「小過重罰」。輿論發酵後，有關部門向法院撤回強制執行申請，並啟動內部覆查。

採耳店於去年3月開張，但開業不到半個月即被衞生健康局以提供診療服務，而責令停止執業。《基本醫療衞生與健康促進法》規定，未取得醫療機構執業許可證擅自執業，處違法所得5倍以上、20倍以下罰款。採耳店收入為2,000元（約2,165港元），按照規定不足一萬元（約1.08萬港元）按一萬元計算。店主李家英須繳付11萬元（約12萬港元）罰款，但她沒有按時繳納，因此再加罰11萬元（約12萬港元）。

小過重罰捱轟 啟動覆查 事件曝光後，網民普遍認為是「小過重罰」。也有人認為，如果真的是非法行醫，這樣的處罰不過分，畢竟人命關天。宜賓市衞生健康局周日表示，已向區人民法院撤回強制執行申請。李家英對此表示滿意，並希望衞生執法部門看在她社會危害性不大，堅持首犯不罰原則，能對她的處罰重新作出決定。