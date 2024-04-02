仿冒報稅App湧現 套個人資料詐騙

藉退稅心切吸引 名稱標誌幾亂真 工業和信息化部反詐專班近日發現，有不法分子趁目前是個人所得稅申報高峰期，利用一些人退稅心切的心理，假稱提供「退稅綠色通道」服務，打着「專業退稅」旗號製作仿冒報稅應用程式（App），套取個人資料詐騙。

2023年度個人所得稅年度匯算時間為本年3月1日至6月30日，工信部反詐專班發現，一些仿冒的個人所得稅申報App悄悄出現。仿冒App的名稱和標誌與正版幾乎可以假亂真，乍看之下差別不大，但大部分粗製濫造，僅僅模仿複製正版App外殼，裏面內容大部分用正版App截圖拼湊而成的。

仿冒App主要目的是騙取用戶姓名、手機和證件號碼及帳號密碼等個人訊息，從而實施詐騙等犯罪行為。反詐專班專家王栩晨指出，仿冒App把用戶填寫的手機號碼和證件號碼傳到後台伺服器中，騙徒便可以拿着個人資料展開後續詐騙。

反詐專班設名單風險提示 反詐專班專家蔡志禹表示，反詐專班會定期發表仿冒App、涉詐高風險App的名單，向公眾提供最新的詐騙手段和風險提示。他指反詐專班已對涉詐App開展持續性監測發現工作，對於監測發現到的涉詐App，專班會與行業共享，部分手機終端會對安裝此類App的用戶作預警提示。同時，反詐專班的工作服務平台即將上線，方便民眾舉報仿冒、涉詐App。專家提醒，涉嫌詐騙的App套路眾多，不要點擊不明鏈接，辦理「個人所得稅申報」務必選擇正版國家稅務總局App。本報綜合報道