台餐廳中毒案 再有兩人驗出米酵菌酸

薛瑞元

【本報綜合報道】台灣「寶林茶室」食品中毒案持續蔓延，目前已通報31宗病例，其中兩人死亡，5人需入住ICU病房。衞福部長薛瑞元昨日表示，再從兩名患者的樣本中檢出毒素米酵菌酸，目前已累計有14人，樣本來源包括死者、留院患者和返家休養者。事件已定調為米酵菌酸引起，薛瑞元認為雖食材均未檢出米酵菌酸，但粿條仍是可能的禍源。

針對毒素米酵菌酸來源問題，食藥署數日前曾稽查信義區分店帶回35件食材樣本，採驗的粿條是新一批食材，均未檢出米酵菌酸，但判斷應是已用完的上一批粿條有問題。

當局指或上批粿條肇禍 有專家日前稱，米酵菌酸的病原體已在大陸落地生根，而台灣首現相關的群聚病例，懷疑毒素是否源自外地。薛瑞元強調，毒素不可能漂洋過海，實驗室內除了有標準品，也不是在實驗室內製造出來，在一般食物和食材出現，並非故意添加。

涉事餐廳位於百貨公司的美食廣場，台北市政府相關部門，開展全市大賣場、百貨公司美食廣場稽查，在完成檢視的39間食店，發現其中16間未有妥善覆蓋食材及煮食衞生環境有缺失，有一間未有投保產品責任保險。市衞生局亦巡查9間同樣使用與寶林茶室相同供應商的食店、銷毀並下架超過300公斤粿條類產品。