菲研與多國合作 防南海局勢升級

羅慕爾德兹

【本報綜合報道】美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可斯本月11日將在華盛頓會面，是美日菲首度進行三方領導人會談，預料討論南海問題。日本傳媒周一刊出菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹（Jose Manuel Romualdez）的訪問，他指出菲方考慮回應中國的可能措施，更表明有很多選擇，但目前還不準備使用。

羅慕爾德兹表示，菲律賓軍方目前不僅繼續與美國合作，也會找其他盟友，正在與日本政府研究可以合作的部分，這很重要。同時，菲律賓與有相同領土聲索的國家，例如越南、馬來西亞、汶萊、印尼合作尋找方法，在可行狀況下阻止南海局勢變得更緊繃。他透露，菲美兩國討論一項有關鎳的自由貿易協定，有望讓菲律賓出產的鎳礦獲得美國補助。

報道指出，美日菲這個成形中的聯盟目前還沒有名稱，若美國要協防台灣，日本及菲律賓位置最重要，這代表美日菲聯盟實際上可能比美國、日本、印度、澳洲組成的四方安全對話，以及美國、英國、澳洲組成的三方安全夥伴關係更重要。

中方促菲遵守諾言 小馬可斯日前下令加強海上安全協調，以應對領土完整及和平面臨的一系列嚴峻挑戰。中國外交部發言人汪文斌昨日表示，無論菲方出台甚麼政策，都不得影響中國領土主權和海洋權益，希望菲方遵守自己的承諾、中菲之間達成的有關諒解和共識，以及《南海各方行為宣言》的規定，停止侵權、挑釁行徑，停止拉攏域外勢力介入南海事務，回到談判協商妥善管控局勢的正確軌道上，為維護南海和平穩定承擔應盡責任。