馬英九飛抵深圳 稱冀化解兩岸對立

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九率領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，昨日啟程訪問中國大陸，進行為期11天的交流。馬英九當天中午在桃園機場發表簡短談話，表示此行既是和平之旅也是友誼之旅。台灣傳媒引述消息報道，他同日下午二時抵達深圳寶安國際機場。

馬英九一行乘坐的中國南方航空CZ3088班機下午近一時起飛，下午二時許抵達深圳寶安國際機場，將在廣東省逗留3天。馬英九在行前表示，再一次訪問中國大陸，希望在當前兩岸情勢緊張時候，傳遞台灣人民愛好和平，亦希望兩岸交流避免戰爭的心聲；又直言卸任8年沒有公職及黨職，唯一能做就是盡一己之力推動兩岸青年交流、推動兩岸民間減少敵意累積善意，去年已經證明此方式可行，化解兩岸對立。

會見宋濤 支持九二共識 馬英九在深圳五洲賓館會見大陸國台辦主任宋濤，他表示自己任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是台灣社會的普遍主流看法，並強調兩岸不一定要兵戎相見，且有透過交往達成和平的可能。宋濤表示，陸方高度讚賞馬英九為兩岸關係的和平發展所做的努力和貢獻，並指出兩岸同胞是一家人，家和萬事興，一家人就應該常來往，多聯繫，理應交流合作、融合發展來推進扶持。