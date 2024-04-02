子涉黃受查 台防長稱不干預國安局

【本報綜合報道】台灣國防部長邱國正的兒子邱晃年近日爆出召妓醜聞，更流出多段疑似性愛片，邱國正隨後向總統蔡英文口頭請辭，獲對方挽留。邱國正昨日再次回應事件時為兒子染黃致歉，強調不會干涉對方所在的國安局調查，會嚴守崗位及承擔最終結果。

立法院外交及國防委員會昨日邀請邱國正、經濟部次長林全能報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，邱國正會前受訪提及兒子涉黃受查時眼眶泛淚，哽咽地表示，很抱歉兒子的事情造成紛擾，致上萬分歉意，「孩子點了火，一定要承受」。他亦要求兒子要坦白說明，不要試圖圓謊；對方目前按進度處理，自己沒有過問，要求秉公處理。

邱國正直言，這幾天有點疲憊，當天得知兒子狀況後請辭獲得慰留，翌日請半天假，到中午後正常運作。他強調保證到目前為止，公務上的戰訓本務不會有所疏忽，目前工作行程一切如常。對於此次爆料是否為國安局內鬥，邱國正坦言沒有太多聯想，目前已經立案調查，避免任何說法帶來紛擾。

認疏忽在營區拍照 昨日會上質詢期間，立委黃仁拿出邱國正與兒子等家人的全家福，顯示拍照現場是他的部長辦公室，質疑其違反軍中規定，在營區拍攝照片。邱國正表示，當時剛上任沒多久，和家人在辦公室留念，但不知何人流出照片，目前已立案調查，並承認是自己的疏忽。