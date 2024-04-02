內地料今年澇重於旱 七江河恐氾濫

【本報綜合報道】內地昨正式進入汛期，水利部信息中心水文首席預報員侯愛中表示，預測今年汛期旱澇併發、澇重於旱，七大江河均有可能發生不同程度的暴雨洪水，部分地區可能發生階段性乾旱。

今年以來，內地平均降雨量為61毫米，接近常年同期，但珠江流域西江北江東江，以及長江流域中下游等主要江河來水較常年同期偏少兩至六成。針對今年汛情形勢，水利部對防汛準備、汛期應對、防禦基礎工作等提出明確要求，包括強化流域水工程統一聯合調度，確保水庫安全度汛；強化水庫巡查，充分運用和強化預警發布，完善防禦預案，確保人員安全。

中央氣象台昨日早上繼續發布強對流天氣藍色、大霧黃色、沙塵暴藍色預警，表示當天上午8時起24小時內，湖南、江西、重慶、貴州等地的部分地區將有8級至10級雷暴大風或冰雹天氣；河南、安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、浙江、福建、重慶、貴州、雲南、廣西等地的部分地區將有短時強降雨天氣，最大小時雨量30毫米至50毫米，局部地區可以達到70毫米以上。

新疆仍有沙塵暴 上述期間，新疆南部局部有沙塵暴；昨日上午，浙江、福建等地的部分地區有大霧，能見度不足一公里；浙江北部局部地區有能見度不足200米的強濃霧。