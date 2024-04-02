風雨吹爆住宅玻璃 3人遭捲落樓跌死

凌晨天氣不穩 江西多宗傷亡 江西南昌市周日凌晨出現強風雷電和強降雨天氣，南昌市南昌縣某小區有3人從家中被強風吹走墮樓身亡。強對流天氣已造成全市4人死亡，逾10人受傷。

受短波槽和西南氣流影響，南昌市出現明顯雷雨天氣，部分地區伴有短時強降水、強風等對流天氣。南昌縣芳湖路偉夢清水灣小區發生兩宗強風把居民吹走墮樓事件，凌晨2時58分臨峰香閣某棟某室劉姓女子（64歲）、徐姓男童（11歲）從家中墜落。3時22分，臨峰香閣某棟某室一名萬姓女子（60歲）亦從家中墜落，3人經搶救後均沒有生命迹象。

經警方初步了解，死者是意外墮樓，其中兩人為親屬關係。有網民在社交媒體上表示，狂風暴雨不但造成南昌市多處停水停電，亦令高樓公寓的冷氣機搖搖欲墜，大樹倒塌壓毀汽車。南昌市氣象服務中心提醒，閃電雷鳴期間應避免收衫和靠近無遮攔的門窗。

廣東省多地連日出現強對流天氣，廣州番禺和佛山順德等地上周六落冰雹。周日微博流傳一家人室內監控畫面顯示，一股突如其來的狂風把落地破璃窗吹破，大量碎片飛入室內，現場一片狼藉。

廣東狂風毀露台 母女驚逃 影片所見，一名女子與相信是其女兒在家中看電視。女子曾走向露台稍微打開落地玻璃，之後再度關上。其後女子離開客廳，獨留女兒在客廳玩耍。突然一陣狂風吹至，將露台落地窗吹破，整幅玻璃掉進客廳。女子聽到客廳傳來巨響嚇得尖叫起來，連忙跑回客廳把女兒抱起逃離。由於玻璃窗被毀，客廳內電視、家具及其他物件受損。這時相信是女子的丈夫才聞聲走到客廳查看。

廣東省應急管理廳周日表示，粵北、珠江三角洲市縣當日有大雨到暴雨局部大暴雨，部分地區伴有短時強降水、雷雨大風和冰雹等強對流天氣。本報綜合報道