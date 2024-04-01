昨日是復活節，美國田納西州孟菲斯一個教會前日邀請多名造型師免費為社區數十名兒童理髮，藉此回饋社區。一名參與活動的造型師指，家中兄弟姊妹眾多，幼年成長過程中並未獲得所需幫助，因此現在希望能為類似家庭略盡綿力。