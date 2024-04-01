日4世紀圓墳發現 蛇行劍首公開露面

逾2.3米 古代東亞最長鐵劍 日本奈良縣奈良市富雄丸山古墳前年出土鐵劍「蛇行劍」，其長度超過2.3米，屬古代東亞最長的鐵劍，過去僅對傳媒公開。奈良縣立橿原考古學研究所附屬博物館前日首次向普通民眾展示該把蛇行劍，吸引大批民眾前來一睹真容，紛紛拿出手機拍照留念。

富雄丸山古墳是日本最大圓墳，其歷史可以追溯到4世紀後半葉。蛇行劍出土後，研究人員首先在挖掘現場完成對其裸露表面的應急處理，之後再在研究所實行X光照射和附着物化學分析，至去年6月首次對傳媒公開。

劍柄尖端像字母「L」彎曲 經研究，蛇行劍劍身有6處彎曲，若算上劍鞘和劍柄，全長可以達到2.85米。其劍柄尖端像字母「L」一樣彎曲，靠近劍刃的一側則有一處突起，兼具5世紀刀和劍的特徵。該種劍柄在過去的研究中前所未見。

一名隨父母前來參觀蛇行劍的兒童對蛇行劍的製作方式感到好奇。另一名50多歲的男子指自己首次親眼目睹實物，頓時令他感到撲面而來的歷史感，希望考古學家能進一步研究，並有更多新發現。本報綜合報道