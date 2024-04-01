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加拿大擬全額承擔女性避孕
加拿大政府上周六公布首階段醫療改革方案，政府將全額承擔女性避孕費用。政府將為900萬名處於生育年齡婦女支付最廣泛使用的避孕方法，例如避孕丸、避孕針劑、子宮環及事後避孕丸。總理杜魯多指，女性應能自由選擇需要的避孕工具。（綜合報道）
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