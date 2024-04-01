AT＆T 7300萬用戶資料外洩

美國電訊公司AT＆T發生用戶個人資料外洩事件，超過7,300萬名現有和舊用戶受影響。AT＆T上周六表示，公司已針對外洩來源展開調查。AT＆T指，有關數據似乎來自2019年或更早，暫無證據顯示系統被入侵導致資料外洩。（綜合報道）