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印尼首都郊區軍火庫大火
雅加達郊區有軍火庫爆炸。
【本報綜合報道】印尼首都雅加達郊區一個軍火庫上周六傍晚發生大火，消防員趕到現場撲滅火勢，沒有人員傷亡報告。事故發生於首都郊區勿加泗（Bekasi），夜空中的大火不斷冒出滾滾濃煙，民眾在數公里外都能聽見爆炸巨響。
火光遠處可見。
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