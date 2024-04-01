美一周內再有船撞橋

俄州急封閉檢查 3小時後重開 美國在不足一周內發生第二宗船隻撞向橋樑事故，俄克拉何馬州一艘駁船上周六在阿肯色河航行期間撞向一座橋躉。橋樑事後一度關閉檢查，於3小時後重開。

俄克拉何馬州高速公路巡警發言人斯圖爾特（Sarah Stewart）表示，接報後於下午1時25分左右關閉索利薩以南的59號美國國道路段，警員在現場疏導交通。事發橋樑橫跨阿肯色河，並進入羅伯特‧S‧克爾水庫，完成檢查後重開。斯圖爾特證實，事故中無人傷亡。俄克拉何馬州交通部指，工程師檢查橋樑可能需時數小時，呼籲司機改用其他道路。最終，經檢查後確認橋樑結構安全，有關路段及橋樑重新通車。

巴爾的摩切鋼架清理殘骸 馬里蘭州巴爾的摩法蘭西斯·斯科特·基大橋上周二遭貨櫃船撞塌，打撈人員上周六開始切割和吊起散落在貨櫃船附近的大橋鋼架殘骸。海岸防衞隊表示，工作人員經測量後開始切割斷橋上的部分鋼架，並用起重機吊至駁船運走。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）形容，清理大橋殘骸是個非常複雜的過程，預計首階段清理持續多日，待臨時航道開闢後，會逐漸部署更多拖船和駁船前往涉事水域，加快清理速度。工作人員暫時不會嘗試拆除壓住涉事貨輪的大橋殘骸，摩爾稱貨櫃船船體完整，目前尚未清楚移離現場時間。本報綜合報道