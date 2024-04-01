阿根廷向丹麥購24架美製F16 本月簽約

【本報綜合報道】阿根廷上周二簽署意向書，向丹麥採購24架二手美製F16戰機。美國《防務新聞》上周五報道，雙方將於4月在哥本哈根簽署最終合約，美國國防部向阿根廷出售供F16掛載的AIM120先進中程空對空導彈。

美向阿方售中程導彈 報道引述阿根廷軍方匿名消息人士指，軍購計劃總值3.2億美元（約25億港元）。銀行及美國將提供貸款，交易不僅包括戰機，還有美國企業製造的武器系統和其他裝備，丹麥準備提供模擬器及戰機備件。丹麥國防部採購和後勤組織負責運送戰機，而阿根廷國防部後勤總局監督採購程序。丹麥國防部聲明稱，與美國政府緊密合作並取得同意後，決定向阿根廷出售F16。在美國駐阿根廷大使斯坦利見證下，丹麥國防大臣波爾森在布宜諾斯艾利斯，與阿根廷國防部長佩特里簽署意向書。

波爾森指出，丹麥捐贈19架F16予烏克蘭，並把24架同型戰機售予阿根廷。購買F16的談判始於前阿根廷總統費爾南德斯任內，他曾考慮購買中國和巴基斯坦合製的JF17戰機。惟阿根廷為了避免損害與美國的軍事關係，最終放棄引進JF17。