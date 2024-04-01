烏總司令：前線部隊輪換休整 組建攻俄預備兵

現時目標防失更多領土 指俄人數佔優 烏克蘭國家通訊社上周五刊出武裝部隊總司令西爾斯基的專訪，他指烏軍目標是防止失去更多領土，盡可能消耗俄軍及造成敵軍重大損失，並組建用於進攻的預備隊。西爾斯基透露，前線部隊已開始輪換休整，以充分恢復戰鬥能力。美國富豪馬斯克建議烏克蘭盡快與俄羅斯談判，否則可能失去黑海港口城市敖德薩。

西爾斯基承認前線形勢嚴峻，但烏軍不只採取守勢，還在不同方向前進，最近重奪的陣地多於失守，俄軍無法在戰略地區取得重大進展。惟俄軍擁有人數優勢，不在乎損失及繼續使用大規模突擊戰術，部分地區的烏軍每天擊退數十次進攻。過去數月及數周的經驗顯示，俄軍明顯增加空中活動，使用制導航空炸彈摧毀烏軍陣地，並以火炮及迫擊炮密集開火。

稱無人機攻俄艦有效 西爾斯基續稱，俄軍繼續在廣闊戰線上進攻，不惜代價試圖推進至頓涅茨克州和盧甘斯克州邊界，並把扎波羅熱州烏軍趕往第聶伯河西岸。烏軍在前線部分地區以火炮平衡戰況，足以影響整個形勢。烏軍炮兵發射高精度彈藥，摧毀戰線後方數十公里遠的俄軍集結區域。西爾斯基宣稱，俄軍今年2月至3月26日已折損逾570架坦克、1,430架輕型裝甲車、1,680件火炮武器、64套防空系統。烏軍在2月的10日內擊落13架俄軍軍機，包括2架A50預警機。海上作戰方面，烏軍持續改變海上戰術，利用無人機攻擊敵艦非常有效，會繼續針對俄羅斯黑海艦隊。

預期可國產武器彈藥 西爾斯基強調，需要人力來確保輪換，希望所有烏克蘭適齡男性都意識到國家存亡取決於他們的意願和行動。不過，需要動員數量比最初預期的大幅減少。西爾斯基重申沒有西方國家的武器、彈藥、防空系統和軍事裝備支援，會令烏軍更難擊退俄軍。他預期可利用烏克蘭製的155毫米口徑自走炮重新武裝炮兵部隊，在不久將來亦會在國內生產特定西方榴彈炮和烏克蘭線膛迫擊炮的樣辦。

馬斯克指出，烏克蘭在缺乏裝甲和空中優勢的情況下，去攻擊一支擁有縱深防禦、雷區和更強火炮的軍隊，猶如悲慘的浪費生命。他稱一年前曾建議烏克蘭集中防禦，但即使烏克蘭聽從建議，也很難守住無險可守的土地。他預測戰爭持續時間愈長，俄羅斯獲得的土地便愈多，直至第聶伯河為止，但敖德薩終有一天會淪陷。

另一邊廂，俄羅斯總統普京簽署春季徵兵令，預計今日至7月15日，將有15萬名18至30歲人士入伍。中國駐烏克蘭大使館發出安全提醒，指烏克蘭當前仍處於戰時狀態，安全形勢複雜嚴峻，近期空襲增多。使館再次提醒在烏中國公民密切關注安全形勢，做好安全和應急預案。本報綜合報道

烏軍摧毀俄軍T80坦克。（Getty Images圖片） 西爾斯基 烏軍目標是盡可能消耗俄軍。（Getty Images圖片）