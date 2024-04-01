跳軌男子捱撞昏迷 列車延誤半句鐘

【本報綜合報道】浙江杭州市一名男子上周六突然跳落東站路軌，被列車擦撞受傷，正處昏迷狀態。多名網民發文稱，事件造成站內列車大面積延誤，達到至少半小時。

鐵路杭州站通報，一名男子當日早上10時24分突然跳入杭州東站15號月台路軌，沿線跑至月台頂部，再橫越路軌向其他方向移動。進站的G7796列車發現狀況後，立即採取緊急煞車措施，因距離較近發生碰撞。車站工作人員隨後報警求助，救護車到場將傷者送院治療。G7796次列車於近中午時間恢復行駛，鐵路警方已介入調查。

事發前路軌上跑步 乘務人員追趕 經醫生檢查，傷者的肋骨骨折，頭部、肝脾肺等部位有不同程度損傷，心跳過快血壓偏低，處於休克狀態。院方表示，傷者目前傷勢已獲得初步控制。多名乘客發布影片顯示，有人在杭州東站月台下路軌上跑步，乘務人員隨後追趕，月台上的乘客紛紛圍觀。有網傳照片顯示，站內的候車大廳擠滿旅客，車站提示牌更出現「晚點」（延誤）的字樣。