地方財困 人才首置補貼遲未發放

【本報綜合報道】近日有河南中牟、安徽舒城等地網友反映住房補貼兌現問題，指按照要求流程申請人才首次購房補貼，惟補貼遲遲未發放。相關地方政府回應指，因受到經濟下行等因素影響，令財政十分困難，承諾待資金到位後，將及時發放補貼。

稱正籌措資金 分批撥付 一名中牟網友在官媒留言板上反映，他於去年11月29日按照要求流程申請中牟縣人才首次購房補貼，即碩士研究生的5萬元補貼（人民幣‧下同，約5.4萬港元），並於同年12月電話諮詢得知申請已通過審核。網友多次電話諮詢得知，到2024年當地人才購房補貼才發放還是只發放到2021年9月。中牟縣上周二回應稱，網友反映的問題經向房產中心、財政局核實，因受經濟下行等因素影響該縣財政十分困難，目前青年人才首次購房補貼資金已納入2024年部門預算。財政部門協同相關單位正在積極籌措資金，待資金到位後，將分期分批優先撥付。

另有安徽舒城網友反映，於2022年9月在舒城縣購置了一套住宅房，並在2023年3月通過2023年舒城縣人才購房補貼第六批公示。惟距離公示時間至今已一年多，但4萬元（約4.3萬港元）購房補貼至今仍未收到。舒城縣委舒城縣人民政府督查考核室上周一回覆稱，因目前財政資金壓力較大等客觀原因，舒城縣人才購房補貼發放進度較為緩慢，下步仍按照到位資金多少，以公示先後為順序陸續發放，逐步兌現。因財政資金到位的不確定性，因此無法預測剩餘批次的發放時間，敬請諒解。