破走私球星卡案 涉款逾4億28人被捕

【本報綜合報道】「球星卡」是印有球類運動明星卡片，在內地交易市場近年不斷升溫。天津海關緝私局近日展開打擊球星卡走私專案行動，在北京、上海、山東等多地海關緝私部門配合下，已刑事立案調查24宗案件，涉款達3.8億元人民幣（約4.14億港元），同時逮捕28名涉案人員。

天津海關緝私局調查發現，涉案人員在寄遞渠道，將「球星卡」偽報為廣告品、宣傳品等，或在旅檢大廳以行李藏匿等方式，自多個口岸走私進境。涉案人員走私「球星卡」並販賣牟利，涉嫌構成走私普通貨物罪。根據內地法規，以偽報品名、低報價格或夾帶不報等方式走私進口球星卡，涉走私普通貨物物品罪。

美斯球星卡拍出數百萬元 有知情人士表示，球星卡目前已發展為具有盲盒性質一類小眾收藏品，投資回報率高於市面大部分普通投資品。其中阿根廷球王美斯球星卡曾在二級市場拍出數百萬元人民幣天價。海關建議，卡牌商家從國外進口球星卡，需如實向海關申報卡牌品類及價值，正常辦理進口通關手續。