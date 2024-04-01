性侵女學生 前院長被懲處 僅降退休待遇

重慶師大醜聞 苦主為畢業一度啞忍 重慶師範大學美術學院一名女研究生日前哭訴，她曾舉報自己在求學期間遭到前院長黃作林性侵，校方卻沒有公開通報事件處理結果。大學昨天發通報澄清，校方去年已對黃男作出黨紀政務處分，同時把結果告知舉報者。

灌醉後遭強姦 逼做二奶 舉報人王女士稱，她求學時曾在黃作林誘騙下與對方發生多次關係，甚至被灌醉後遭到強姦，更被要求做二奶或契女等。由於擔心學業會受影響，她決定啞忍一段時間，直至完成論文答辯後才鼓起勇氣舉報。

校方被追殺始通報結果 事後，美術學院一名劉姓書記透露，已處理黃作林師德師風問題，相關程序已走完。他指黨內嚴重警告黃男，亦降低其退休待遇，從三級教授降為四級教授，同時在學院會議上通報。資料顯示，黃作林1963年出生，2003年曾在俄羅斯莫斯科國立師範大學留學，退休前是碩士生導師。

針對王女士不滿沒有公開通報如何處理黃作林，校方昨天終於發布情況通報，內容提及大學去年9月12日的確收到舉報，已就事件立即成立小組展開調查，約兩周後根據調查情況，學校紀委按照程序立案調查。2023年12月，經上級組織審理及核准，校方已對黃男作出黨紀政務處分。

在通報中，校方重申已把處理結果告知舉報人，並在黃作林所在黨支部及前學院教職工大會上通報。大學強調不會容忍師德失範行為，將以此事為鑑，舉一反三，進一步加強師德師風建設。本報綜合報道