5歲童疑非正常死亡 生母及其男友遭刑拘

面部胸口都有傷

涵涵的爺爺鄭建華上周六表示，上周二接獲到醫院認屍的電話，當時涵涵遺體「面部胸口都有傷」。陳×向鄭家表示，孩子是「被磕着了」。但在看完涵涵的傷勢後，鄭家人不認同孩子被磕傷的說法。鄭建華事後查看監控發現，本月22日涵涵正常往幼兒園上學。翌日傍晚涵涵從姥姥家被母親和一名男子接走。鄭家指出，多次要求探視都被拒絕，判斷涵涵出事應該在23日傍晚至26日中午期間，這段時間涵涵跟母親陳×一起生活。