5歲童疑非正常死亡 生母及其男友遭刑拘
【本報綜合報道】山東威海文登區5歲男童涵涵死亡一事，近日備受網絡關注。今年2月，涵涵生父鄭仁傑與生母陳×離婚後，孩子判給對方撫養，詎料涵涵一個月後便突然死亡。陳×稱兒子曾經「磕傷」；鄭仁傑則指兒子遺體有多處傷痕。威海警方及後通報，男童生母及其男友被刑拘。
面部胸口都有傷
涵涵的爺爺鄭建華上周六表示，上周二接獲到醫院認屍的電話，當時涵涵遺體「面部胸口都有傷」。陳×向鄭家表示，孩子是「被磕着了」。但在看完涵涵的傷勢後，鄭家人不認同孩子被磕傷的說法。鄭建華事後查看監控發現，本月22日涵涵正常往幼兒園上學。翌日傍晚涵涵從姥姥家被母親和一名男子接走。鄭家指出，多次要求探視都被拒絕，判斷涵涵出事應該在23日傍晚至26日中午期間，這段時間涵涵跟母親陳×一起生活。
威海市公安局文登分局發布警情通報，案中的男童疑似非正常死亡後，當局迅速依法立案偵查，於當日對犯罪嫌疑人陳×、及石××採取刑事拘留強制措施，並同步商請檢察機關介入。
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