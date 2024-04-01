廣東去年出生人口再破百萬 連績6年成生育大省之冠

【本報綜合報道】《2023年廣東國民經濟和社會發展統計公報》上周五出爐，顯示全省全年出生人口103萬人，出生率8.12‰（千分率）。廣東連續4年成為唯一一個出生人口破百萬的省份，連續6年成為第一生育大省。

常住人口逾1.27億 公報顯示，去年末廣東全省常住人口逾1.27億人，比前年末增加49萬人，其中城鎮常住人口有9,583萬人，佔常住人口比重75.42%，比前年末提高0.63個百分點。該省全年死亡人口為68萬人，死亡率5.36‰；自然增長人口為35萬人，自然增長率2.76‰。

前年廣東常住人口逾1.26億人，常住人口數量繼續保持全國第一位，但較2021年減少約27萬人。廣東省統計局當時解釋，前年廣東省外流動人口減少69.2萬人，這是在廣東疫情散發多發的因素影響下，省外流動人口暫時回流返鄉的階段性現象。