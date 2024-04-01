台涉食物奪命茶室 增揭4人接觸毒物

累計31案例4昏迷 台灣台北市素食餐廳「寶林茶室」分店食物中毒風波愈鬧愈大，直至昨天增至累計31人中招，造成兩名食客死亡之餘，5名正在深切治療病房接受治療病人中，4人陷入昏迷。衞生福利部次長王必勝昨天指，上述案例證實再多4人接觸「米酵菌酸」中毒，仍等待另有9人檢驗結果。

衞福部疾病管制署昨天公布新增病例，一名43歲女子上月24日在信義區分店食用炒粿條（類似河粉）後出現頭暈症狀，一度前往醫院求醫，已回家休養。另一名54歲女子則於上月19日在同一分店食用滑蛋河後出現發燒、腹痛、嘔吐及惡心等症狀，正在醫院一般病房接受治療。最後一名42歲女子上月21日也在同一地點食用炒粿條後腹瀉及感到惡心，正在家中休養。

一眾中毒人士中，大部分病人已返家休養，仍有8人需要住院。王必勝昨天提到，5名重症患者中，一人情況好轉，餘下病人未醒，其中一人需依靠葉克膜（體外生命支持系統）維生。他指米酵菌酸會影響病人腦部，重症患者情況相當危急。

米酵菌酸無法透過落毒處理 談及其中兩名女性病人是在饒河分店用餐，分別進食咖喱仁當（肉類食物）、凍奶茶及粿條後感到不適時，王必勝稱兩女並無驗出米酵菌酸，因此可排除信義區分店與饒河分店食物中毒情況存在關連。他另提及信義區分店現場帶回食材等皆是上月23日入貨而來，均未驗出米酵菌酸，不過依然認為事件與店中粿條有關，「也可能只有當時店內的這批粿條受到影響，而且已經用完。除了持續檢驗外，檢方也正積極偵辦中。」

根據最新檢驗結果顯示，21名病人當中，累計12人被驗出曾經接觸米酵菌酸，9人結果未知，大約7人不願接受檢測。王必勝重申會持續勸說，即使現時症狀不明顯，由於米酵菌酸影響人體，若能提早發現可及早接受治療。針對外界擔憂是次食物中毒事件是否人為落毒所致，王必勝前天澄清，米酵菌酸無法透過落毒方式處理，不似是人為添加，不排除任何可能，檢察當局正積極偵辦。

另外，台大醫院前副院長、桃園市副市長王明鉅日前受訪時提到，一名食物中毒桃園市市民向其透露，寶林茶室「醬料很苦」，期望相關部門稽查時千萬不能忽略醬料。本報綜合報道