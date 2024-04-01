馬英九今率團抵陸 參觀車企港珠澳橋

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九將率領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，今日至下周四訪問大陸，進行為期11天的交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日公布11日行程，首站是廣東珠海市，將參觀科技和車企等，亦會到港珠澳大橋參觀。

蕭旭岑指出，訪問團周一將搭乘中國南方航空CZ3088班機抵達深圳寶安國際機場，預計在廣東停留3天，除參訪中山大學與師生交流外，另會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，隨後將前往陝西，預計停留4日。訪問團周四將參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，另會參觀秦始皇帝陵博物院、法門寺等，也會前往馬援祠及馬援墓尋根。

訪問團亦到北大參訪交流 訪問團預計下周日抵達北京，將前往北京大學參訪交流，亦會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋等。行程最後一日，全團搭乘中國國際航空CA185班機，由北京首都國際機場飛返台灣。蕭旭岑表示，此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。馬英九亦期盼此次可推動兩岸更多交流，穩定兩岸關係與區域緊張情勢。