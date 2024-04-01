殲15D電子戰機料已服役

【本報綜合報道】外界猜測已久的殲15D電子戰飛機畫面，近日在中國官媒的軍事頻道中出現。有分析指，戰機採用典型的海軍灰塗裝，意味它接近或已經服役。作為一款攻擊性戰機，殲15D服役意味中國航母的任務開始從艦隊防空，轉向遠洋進攻。

或成航母福建號配備 畫面顯示，殲15D機翼下掛載兩個電子戰吊艙，同時採用與空軍殲16D電子戰飛機類似的翼尖吊艙。翼尖吊艙通常屬於多波段電子信號接收吊艙，類似美國EA18G咆哮者電子戰飛機在相同位置布置的電子支援偵察吊艙，主要用於分析敵方雷達頻率，確定敵方雷達具體位置，從而干擾、定位及瞄準敵方雷達。目前還沒有殲15D起落架的高清照片，但從常理推斷可搭載於滑躍式航母遼寧號和山東號，理論上也必然考慮過強化起落架以適應彈射起飛的需求，從而成為航母福建號的標配。

殲15D的基本任務是利用機載大功率電子戰吊艙，壓制和干擾對方電子設備，並利用軟殺傷手段破壞對方的雷達探測能力，尤其是鷹擊91超音速反輻射導彈。殲15D可以隨同其他艦載戰機一同執行遠程對海/對地攻擊，利用電子戰能力壓制對手的防空火力。對於美國航母打擊群而言，殲15D的威脅是前所未有，意味美國海軍引以為豪的神盾系統將受到空前挑戰，進而影響整個航母打擊群的作戰規劃。