南海爭持與菲緊張 華模擬擊沉敵漁船

檢驗艦艇官兵複雜戰場應急能力 中菲關係持續緊張之際，解放軍南部戰區海軍近日在南海演練，檢驗官兵在複雜戰場環境下應急處突能力，並模擬擊沉敵對戰損武裝漁船。菲律賓總統小馬可斯下令加強海上協調，應對領土完整及和平面臨的連串嚴峻挑戰。

南部戰區海軍073A型登陸運輸艦雪山號、廬山號等數艘艦艇組成編隊赴南海某海域，展開高強度、跨晝夜、多課目實戰化演練。接到敵情通報後，各艦立即拉響警報組成戰鬥隊形，編隊官兵迅速奔赴戰位，加強搜索海空目標，武器平台做好打擊準備。判別目標為敵對戰損武裝漁船後，編隊艦艇立即佔領有效射擊陣位，在火炮密集覆蓋下，目標瞬間被擊沉。

展多課目跨晝夜實戰訓練 其後，編隊展開防空隊形並組織抗擊，編隊官兵沉着應對，成功處置。隨後，編隊繼續向作戰海域航渡。編隊在海上訓練中緊貼實戰，先後完成臨檢拿捕、綜合攻防等多個實戰化課目訓練，進一步錘煉編隊核心作戰能力。

另一邊廂，南部戰區海軍某訓練中心組織052B型導彈驅逐艦廣州號、054A型導彈護衞艦大理號及郴州號等多艘艦艇，組成編隊奔赴南海某海域，展開多課目跨晝夜實戰射擊訓練，重點圍繞防空反導、主炮對岸射擊等課目，提升部隊遂行多樣化軍事任務能力。

菲總統下令 加強海上協調 小馬可斯表示，雖然努力促進海洋領域的穩定與安全，但菲律賓仍面臨多項嚴峻挑戰，威脅本國人民的和平生存。他指示擴大並重組政府海事委員會，改名為國家海事委員會，加入國家安全顧問、副檢察長、情報協調機構負責人及南海特別工作組。支援委員會的機構由9個增至13個，納入航天局、菲律賓大學海洋事務和海洋法研究所等。本報綜合報道

南部戰區海軍廬山艦（圖）等數艘艦艇組成編隊赴南海開展實戰化演練。 海軍某艦艇訓練中心組織多艘艦艇組成的編隊（圖）。 演練檢驗官兵們在複雜戰場環境下應急處突能力。 演練模擬擊沉敵對戰損武裝漁船。 編隊在南海海域開展實彈射擊訓練。 小馬可斯