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父陪5歲女課堂練舞 場面溫馨
美國德州休斯敦男子瓦特金斯（Benjamin Watkins）為了成為眾多父親的榜樣，早前在社交平台分享他陪伴女兒學習跳舞，並在課堂共舞的溫馨影片，獲不少網民稱讚。他表示，5歲女兒阿娃（Ava）年紀小小卻相當成熟，看到對方在課堂逐漸進步，與她創造不少回憶之餘，更體會到陪伴孩子的重要性。
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