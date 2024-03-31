沙特佳麗首出戰環姐

通曉多國語言 曾橫掃選美獎項 今年環球小姐選美比賽將於9月28日在墨西哥舉行，沙特阿拉伯將首次派出代表參賽。該名參賽選手來頭不少，不僅飽讀詩書，更橫掃不同選美比賽獎項。她早前在社交平台宣布，將代表沙特阿拉伯參賽，並對此感到非常榮幸。

27歲的阿勒蓋塔尼（Rumy Alqahtani）在首都利雅得出生，身兼模特兒和網紅，其社交平台Instagram帳戶擁有逾100萬名追蹤者，名氣十足。此外，她亦可謂美貌與智慧並重，通曉多國語言，除母語阿拉伯語外，還能說一口流利的英語和法語，更擁有牙科學士學位。

阿勒蓋塔尼擁有豐富選美經驗，不僅奪得沙特阿拉伯小姐桂冠，更橫掃中東小姐、2021年阿拉伯世界和平小姐和婦女小姐等頭銜，她亦曾代表國家參加多項國際選美比賽，包括馬來西亞亞洲小姐、阿拉伯和平小姐和歐洲小姐等。

象徵女權改善 沙特阿拉伯近年作出不少社會和經濟改革，女性權益日漸改善，女性現在不僅可以開車，更能參加公共體育賽事和音樂會，現時即使沒有男性監護人批准，也能獲得護照出國旅行。本報綜合報道