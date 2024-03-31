聯合航空客機遇風切變急爬升 22人傷

【本報綜合報道】美國聯合航空一架波音787客機上周五降落新澤西州途中遭遇風切變，需緊急爬升重新起飛，並改道迫降紐約州斯圖爾特國際機場。事故總共造成客機上22名乘客受傷，機組人員曾報告發生乘客醫療緊急情況。

飛機改道迫降紐約州 涉事航班編號UA85，機上載有312名乘客，於當地時間周五早上11時30分從以色列特拉維夫本古里安機場啟程，原定飛往美國新澤西州紐瓦克自由國際機場。在距離機場地面約750呎時，機師突然要求重新起飛，理由是經歷風切變。由於燃料不足，客機於美國東部時間同日下午着陸斯圖爾特國際機場。

乘客戈南（Roi Gonen）憶述，當時飛行體驗如同過山車，他的心猛烈跳動，乘客也開始陷入恐慌，其後方一名婦女當場嘔吐，旁邊則是一名懷孕婦女，乘客要求降落後前往醫院接受治理。醫護證實7名乘客在飛行期間受傷需要送院接受治療，另有15名乘客接受現場治理。

客機在斯圖爾特國際機場加油後重新起飛，於上周五晚上8時53分抵達紐瓦克自由國際機場。聯合航空發言人澄清客機並未發生劇烈顛簸，一名乘客因醫療問題落機，另有數名乘客因暈機接受醫務人員診治。美國聯邦航空局（FAA）確認，客機已經安全着陸，當局將調查今次事故。

上周四，由波音777-200型號客機執飛的聯合航空編號UA990航班，從美國加州三藩市飛往法國巴黎途中，其中一側引擎出現故障。客機飛越加拿大邊境後改道折返美國，降落科羅拉多州丹佛國際機場，客機上273名乘客安全落機。FAA公布，客機機組人員曾報告出現機件故障，當局將調查事故。