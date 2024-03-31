山寨機向蘋果換真機 華裔主謀囚逾4年

【本報綜合報道】美國加州聖迭戈華裔三兄弟進口逾一萬部山寨iPhone及iPad，再利用美國蘋果公司保養政策，把山寨貨換成真機，騙取逾610萬美元（約4,773萬港元）。加州南區聯邦檢察官辦公室上周一公布，主謀被判監4年3個月，同時被沒收兩幢豪宅、12萬美元（約93萬港元）現金及200多部蘋果設備。

利用保養政策 騙財4773萬 美媒上周四報道，34歲主謀廖志偉（Zhiwei Liao，音譯）與廖志民（Zhimin Liao，音譯）及廖志廷（Zhiting Liao，音譯）2011年至2019年從中國進口山寨iPhone及iPad，上述產品貼有未過保養期國際行動裝置辨識碼（IMEI）及序號。然而，有關序號為已賣給美國及加拿大客戶手機序號。

他們刻意將山寨手機摔壞，之後再僱用數百名人頭，在美國和加拿大專門店，以保養為由用山寨機換取真機，再運回中國以高價出售，令美國蘋果公司損失610萬美元，直至2019年才被美國聯邦調查局（FBI）及聖迭戈警方聯手偵破。除了主謀廖志偉，廖志民及廖志廷亦被判監3年5個月。