日保健品原料受污染 台研建監測系統

小林製藥道歉

台灣衞福部食藥署透過新聞稿表示，消費者如買到含小林製藥紅麴原料產品並有疑慮或用後不適，可撥打食安專線或消保專線通報。食藥署副署長林金富指，軟毛青黴酸是青黴素一種，因毒性高而沒有當作藥用，推測是製程被污染，已詢問日方是否已確認就是軟毛青黴酸。他又指，境內紅麴產品以往沒發現相關問題，抽驗都合格，既然現在出現可能危害性，針對將來防治措施及產品監測，可與日本交流，建立相關監測系統。