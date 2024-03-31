小林製藥掀恐慌 日本搜查兩廠房

紅麴保健品疑致腎病 已奪5命 日本小林製藥含紅麴成分的保健品懷疑可致腎病，至今有5人死亡，114人入院。厚生勞動省聯同大阪市政府昨日上午，搜查生產原料的小林製藥大阪廠房。至於小林製藥在和歌山縣紀之川市的廠房，則於今日搜查。

十多名大阪市政府及厚勞省人員於昨天上午11時左右，進入去年12月已關閉的大阪市澱川區小林製藥廠房。小林製藥負責人在場表示，將誠實面對問題。厚生勞動大臣相武見敬三上周五在在首相官邸舉行的相關閣僚會議結束後表示，為消除國民和企業的不安，將徹查原因。小林製藥日前透露，2016年以來曾向52間貿易公司與食品公司供應紅麴原料。厚生勞動省已要求上述公司自查有沒有相關問題產品，截至周五的限期前，未收到發現問題產品的報告。

一間民間公司調查消費者廳公布有關健康食品安全性的數據庫，發現1,000件產品中近15%已經半年多沒有更新資料。消費者廳要求生產商在情報有變時，盡快更新相關資料，調查公司認為依賴生產商自主更新資料，令民眾沒法善用數據庫，有必要改善制度。

中消協促民眾配合回收 中國消費者協會上周五發布消費提示，呼籲民眾立即停止服用小林製藥含紅麴成分產品，積極配合回收。經中消協與小林製藥（中國）有限公司客服中心電話溝通核實，中國消費者除透過跨境平台、境外實體店舖或海外代購等渠道購買外，上述產品未在中國大陸市場銷售。為實際保護中國消費者合法權益，中消協提醒消費者若在跨境電商平台購買，可透過平台申請退貨退款。

中消協表示，已服用有關產品的消費者，若出現身體不適，需及時就醫，並聯繫上述公司維護自身權益。中消協呼籲中老年人和病患要理性選購保健食品，切勿聽信對保健食品的虛假廣告和誇大宣傳，更不要將保健食品用於疾病治療，以免貽誤病情。本報綜合報道

厚勞省人員展開搜查。 紅麴保健品