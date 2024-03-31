傳巴勒斯坦停發放「烈士津貼」

【本報綜合報道】美國正推動巴勒斯坦自治政府改革，確保加薩地帶戰後由巴人接管的做法能夠被以色列接受。美國傳媒上周五引述官員透露，美國即將與巴勒斯坦自治政府達成協議，巴方將停止再向參與針對以色列暴力行動的巴人提供「烈士津貼」。

圖令以方接受巴人接管加薩 巴勒斯坦自治政府目前向在針對以色列暴力行動中受傷、入獄或被殺的巴人提供烈士津貼經濟支援。美國官員引述津貼改革計劃草案顯示，巴方未來將以普通福利計劃取代現行烈士津貼。另有知情人士透露，美國已為巴勒斯坦自治政府制訂更廣泛改革計劃，當中包含多達20項建議，例如建立反腐敗機制，以及培訓巴人安全部隊在加薩行動。

烈士津貼的做法一直受到以色列人強烈不滿，形容是助長恐怖主義的「殺人津貼」。許多巴勒斯坦平民則認為，津貼為反抗以色列壓迫的人提供重要支持。美國官員形容自己在幕後做了大量工作，進展令人鼓舞，津貼系統有望很快得到修改。白宮和國務院拒絕評論報道，巴勒斯坦自治政府發言人沒有回應。