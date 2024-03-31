以軍勢向拉法進攻 炸彈 戰機 美續拍板提供

以色列計劃從地面入侵加薩地帶南部城市拉法，美國曾公開表達憂慮。惟美國《華盛頓郵報》上周五報道，拜登政府最近數天暗中批准向以色列交付價值數十億美元的炸彈和戰機。根據加薩衞生部數字，逾3.2萬加薩平民在戰火中喪生。

加薩3.2萬人死於戰火 報道引述美國國防部及國務院匿名官員消息指，美國向以色列付運的武器包括逾1,800枚MK84（2,000磅重）炸彈、500枚MK82（500磅重）炸彈。兩者均為戰機投擲的航空炸彈，其中MK84的爆炸威力足以把一座大廈夷為平地，並留下一個寬40呎的彈坑。由於它的殺傷力龐大，西方軍隊罕有在人口稠密地方使用，以軍則在加薩廣泛使用以上兩款炸彈。

拜登黨友促扣起武器 美國國務院早前同意向以色列運送25架F35A隱形戰機及附屬引擎，總值25億美元（約195億港元）。它是美國國會2008年通過的軍售案，國務院不需向國會發出新的知會。MK84及MK82炸彈亦屬於美國國會多年前批准的軍售案，延宕至今才執行。有國務院官員指出，以色列採購F35等重大軍購案，出於可行性會分為多個階段執行。包括美國總統拜登盟友在內的民主黨人認為，在以色列沒有承諾減少拉法平民傷亡的情況下，美國有責任扣留武器。

有白宮官員透露，拉法軍事行動如箭在弦，雖然以色列沒有減少美國的憂慮，但同意重新安排在華盛頓會晤。以色列拒絕評論報道，白宮官員強調繼續支持以色列行使自衞權利。

美國和以色列官員認為，目前有4個巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的營級部隊、逾120萬流離失所的平民蝟集在拉法。

美國參謀長聯席會議主席布朗上周四稱，美國沒有滿足以色列的全部武器需求。參謀長聯席會議發言人多西其後為布朗的言論解畫，表明美國繼續為盟友以色列提供安全保障，並在援助夥伴的同時評估自身武器庫存。本報綜合報道