烏總統家庭入息 急增3倍

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周五申報去年家庭資產，其中入息約1,242萬元（烏克蘭格里夫納‧下同，約248萬港元），是2022年俄烏爆發衝突時的3倍，甚至較2021年多約200萬（約39萬港元）。總統辦公室解釋，入息增加是因為家庭名下物業重新收到租金收入。

物業重新收租 總統辦公室聲明公布，澤連斯基家庭2023年財產、收入、支出及財務責任申報。澤連斯基家庭收入超過一半來自出售烏克蘭國債，總值約745萬元（約148萬港元），其餘入息主要來自薪酬、銀行利息及出租物業。

截至去年年底，澤連斯基家庭現金餘額減少近280萬元（約55萬港元），資產、物業及車輛所有權方面沒有其他重大變化。

澤連斯基今年1月曾經申報2021年及2022年的家庭資產，其中2021年入息約1,082萬元（約216萬港元），2022年入息驟減至約369萬元（約73萬港元）。

聲明當時解釋，由於俄羅斯開始全面侵略烏克蘭，導致物業出租協議暫時終止。