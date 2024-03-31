俄攻烏中部及西部能源基建 3區停電

【本報綜合報道】烏克蘭上周五再受到俄羅斯空襲，中部和西部有多座能源基礎設施受損，包括扎波羅熱在內的3個地區緊急停電，國家能源公司呼籲其他用戶減少用電。

烏克蘭總統澤連斯基指，包括卡涅夫水力發電廠及聶斯特發電廠都受到攻擊。他呼籲盟友果斷地盡快回應俄軍對烏方基礎建設的猛烈轟炸行動。扎波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克及克洛佩夫尼茨基緊急停電。澤連斯基周五接受美國哥倫比亞廣播公司專訪時強調，如烏克蘭得不到美國承諾的軍援，意味烏軍失去防空能力，烏軍將被迫從戰線一小步一小步地後退。烏方正試圖找出不後退的辦法，包括用自行生產的武器和防空系統彌補美國的彈藥短缺，但仍不足夠。

缺彈藥 烏總統斥美欠積極 他指摘華府對烏克蘭受襲浪潮的反應不積極，並揚言要讓俄羅斯人感受失去能源供應的滋味，直至俄軍停止同類攻勢。

另外，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基接受訪問時承認，烏軍在前線的火力只是俄軍的約六分之一，指烏軍正在廣闊的前線作戰，但只有小量或根本沒有武器彈藥，部分地區形勢緊張。他指，如有足夠的炮彈及防空系統，烏軍本應可以守着經已失去的領土，期望烏克蘭可以很快獲得更多導彈及援助。