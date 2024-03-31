澤連斯基疑軟化 願意棄克里米亞

受訪暗示俄撤出近兩年佔領土地 可談判 俄烏戰事持續逾兩年，和談一直只聞樓梯響。惟烏克蘭總統澤連斯基近日首次表示，即使不恢復1991年的烏克蘭邊界，雙方亦可以開始和談。澤連斯基的最新言論解讀為立場軟化，不再要求俄羅斯歸還吞併10年的克里米亞半島。

美國哥倫比亞廣播公司上周五播出澤連斯基專訪片段，他指沒有必要完全透過軍事手段收復所有領土，烏軍至少應該恢復2022年的狀況。澤連斯基稱：「我確信，當他（俄羅斯總統普京）失去自2022年以來佔領的土地時，他將完全失去（國內）信任，甚至失去目前對支持烏克蘭抱有懷疑國家的信任。他還將失去國內的權力，一旦發生這種情況，他就會準備好對話。」

曾稱普京在位一天不和談 俄羅斯前年9月以公投兼併烏克蘭4個地區後，烏克蘭便立法禁止與俄羅斯和談。澤連斯基更表明，普京一日在任便一日不和談。澤連斯基其後一直爭取西方國家支持他的十點方案，包括俄羅斯全面撤軍、恢復含克里米亞在內的1991年烏克蘭邊界、俄羅斯支付賠款等。

烏克蘭外長庫萊巴指出，在瑞士主辦和平峰會後，烏方可能與俄方外交接觸，但具體時間未定。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，庫萊巴的聲明與澤連斯基禁止對俄談判法律規定自相矛盾，強調俄方不會接受別人制訂的規則。

克宮揚言杯葛瑞士會談 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃宣布，俄方不打算參加由瑞士政府組織的烏克蘭問題會議，並形容澤連斯基的「和平公式」如同「煉金術」。

美促停無人機攻俄油廠 另一邊廂，澤連斯基向美國《華盛頓郵報》專欄作家伊格內修斯承認，美國曾要求烏克蘭停止以無人機攻擊俄羅斯煉油廠。然而，澤連斯基堅稱以自身的無人機施襲，別國無權阻止。

澤連斯基續稱，攻擊俄羅斯境內目標是一種震懾方式，因為西方援助的防空導彈即將耗盡，烏克蘭能源系統勢受俄羅斯空襲，屆時整個社會須學習在沒有汽油及電力下生存，烏克蘭別無選擇下只能越境反擊，促請美國提供遠程陸軍戰術導彈系統。本報綜合報道