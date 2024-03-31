上海2鹿闖市區屢撞人 問責無門

【本報綜合報道】上海市崇明區近日有兩隻鹿在市區撞傷人，民眾多次求助相關部門，人員卻以鹿的品種存在爭議，管轄權限不同為由推卸責任。專家上周四分析認為，兩隻鹿有可能是逃離野生種群的個體，而當下正值牠們發情期，呼籲民眾切勿靠近。

受傷的王姓男子投訴，崇明區合五公路崇明大道附近3年來經常有一公一母兩隻鹿出沒，自己最近在四滧村緊鄰公路一處私人公司的苗圃進行綠化工作時，被公鹿撞傷手臂。王男憶述，公鹿當時在旁邊喘氣，自己未有理會，詎料他一回頭公鹿就衝上來，頂到他的手臂導致出血。其他村民指出，兩隻鹿3年間體形愈長愈大，已經撞傷過不少人，去年3月更有工人胸部被鹿頂撞，傷勢嚴重。

部門指難辨品種互推莊 傳媒致電崇明區政府要求處理鹿的問題，林業站人員認為它們是梅花鹿，因列入《國家畜禽遺傳資源品種名錄》屬於崇明區農委管理。惟農委初步認定鹿的品種屬於陸生野生動物麋鹿，根據《野生動物保護法》規定由林業部門管理處置。上海自然博物館副研究員何鑫從外觀差異判斷，崇明區出現的鹿是梅花鹿。