借數碼藝術品詐騙逾四千萬 拘11人

上海市公安局虹口分局去年7月接到市民報案，指自己在一間名為「聚藝齊」的交易平台投資數碼藝術品，半年內投入逾40萬元（約44萬港元），帳戶價值已超過80萬元（約88萬港元）卻無法兌現，懷疑受騙。警方調查發現，平台未取得相關資格，以承諾固定收益的形式公開宣傳，吸收不特定社會公眾投入資金，其實際是一種新型集資詐騙。

平台上的畫作大部分是林×以200元至300元（約220至330港元）的價格從美術學校老師、學生手中購入，由團夥成員翻拍成照片後即變身成數碼藝術品，並以2,000元至3,000元（約2,200至3,300港元）不等的底價掛上平台拍賣。團夥成員透過社交軟件等不斷吸引新用戶登入平台，參與拍賣。