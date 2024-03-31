山西行拘砸屋交警 揭遭霸佔物業內情

合法維權獲網民抱不平 促深入查明 山西省呂梁市柳林縣一名劉姓婦女日前在網上投訴，其單位遭繼女、縣內公安局交警大隊城區中隊公職人員高×聯同多人闖入破壞。柳林縣人民政府新聞辦公室前天宣布成立調查組，已行政拘留高×。惟內媒報道，原來單位屬於高×，反而是劉女涉嫌非法佔用物業。

繼母網上投訴 後被踢爆霸屋 劉婦上周三稱，高×日前聯同其丈夫及同事闖入單位破壞，期間態度囂張之餘，亦手持棍棒打爛玻璃窗，甚至翻桌搗亂等，導致其精神抑鬱，希望一眾網民能夠主持公道。她另介紹，自己6年前與高×父親登記結婚，由於丈夫去年離世，事後獨自住進單位。

事件在網上發酵後，柳林縣人民政府新聞辦公室前天發情況通報稱，柳林縣委及縣政府高度重視上述事件，已責成柳林縣公安局成立調查組，及時展開調查，並對高×作出行政拘留處理。

然而，內媒報道揭發，高×父親早年與高×母親離婚時，法院已把物業判給高×，單位屬於高×名下，期間曾租予他人。惟高×父親去世後，劉女趕走租戶，獨自霸佔單位。高×丈夫也承認，高×與劉女近年的確發生多次爭執，由於不敢碰到對方，只好打爛玻璃。

網民得悉內情後，紛紛同情高×遭遇，不明白為何不可破壞自宅，反而遭到行政拘留，是否因為公職人員身份就不能奪回自己財產。內媒呼籲深入調查事件，若工作存在違法問題就嚴懲不貸，假如屬於合法維權事件就不應讓人受到更多委屈。本報綜合報道