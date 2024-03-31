中方警告 旅團赴南非屢遇槍匪

【本報綜合報道】中國一個旅行團近日在南非旅遊期間，前往西北省一景區途中遭遇持槍匪徒搶劫，造成財產損失。中國駐南非使館上周五發布安全提醒，指涉事路段先前已連續發生多宗外國遊客旅行團遇劫案，呼籲到當地旅遊的中國遊客及旅遊從業人員等提高安全意識，加強風險防範。

南非媒體近期報道指，當地搶劫、綁架、謀殺等惡性案件頻生，治安狀況不斷惡化。中國駐南非使館提醒中國旅客在行前透過使館等網站或當地媒體了解目的地和沿途治安狀況，合理規劃安全出行路線及時間。旅客應避免經停治安風險較高、案件多發地帶，避免夜間出遊或獨自外出，護照、身份證等重要證件及貴重財物要單獨存放、妥善保管。

提高防範能力 旅社有責 使館強調，旅行社等機構及從業人員要切實負起責任，在設計在南非的行程時應充分考慮安全因素，採取有效措施提高安全防範能力，全力保障遊客人身及財產安全。

若旅客遇盜搶等突發事件，需保持冷靜，以保障人身安全為主，避免與不法分子發生直接衝突，事後可報警求助或向使領館等求救。