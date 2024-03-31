相親男遭女方控告強姦 囚3年改判無罪 獲賠62萬

【本報綜合報道】河北省唐山市灤南縣36歲男子小邸（化名）2018年與一名女子相親後，一同外出約會期間發生性行為，女方事後控告男方強姦，法院對其判囚3年。小邸寧願不減刑也堅持不認罪，被羈押1,096天後才上訴得直。唐山中院去年認定小邸犯強姦罪事實不清、證據不足，該判無罪。小邸的代理律師表示，近日收到法院的國家賠償決定書，獲賠逾57萬元（人民幣‧下同，約62萬港元）。

案情指，小邸被判刑前在河南一間消防局當司機，尚未結婚。他在2018年經一間婚介所認識一名女子，雙方感到滿意，見面當日已在車上發生性關係。惟婚介所老闆當晚致電小邸，指兩人發生關係後，女方反悔要求男方支付兩萬元（約2.2萬港元）補償。小邸拒絕支付，認為對方勒索錢財，各方不歡而散，婚介所老闆隨後報警求助。

見面日發生性行為索2.2萬元 灤南縣法院在當年年底一審宣判，小邸犯強姦罪罪名成立，他不服上訴，惟二審裁定駁回上訴，維持原判。小邸表示，服刑期間，他堅持不認罪，一直讓家人為他申訴。最終在去年10月，唐山中院再審改判小邸無罪。小邸代理律師上周五表示，小邸實際被羈押至去年10月，隨後向唐山中院申請逾140萬元（約152萬港元）的國家賠償，並要求法院協調原工作單位恢復工作，強調要嚴懲涉嫌失職公職人員，追究涉嫌敲詐勒索、誣告人員的責任等。