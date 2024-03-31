涉殺鄰家8歲女再辱屍 甘肅13歲男遭追究刑事責任

男被告小劉（化名）在犯案前兩天，曾兩度上門邀請就讀小學的女童小悅（化名）玩耍未果，案發當日小悅和小劉被拍到在一塊空地上玩了一會，之後離開監控區域，小悅遺體最終在通渭新景鄉一村莊的林地內發現。二伯見過小悅的遇害場景，她的褲子被脫到腳踝處，腹部被劃開，身體多處刀傷。家屬透露，小悅死後遺體被侮辱。小悅父母長期不在身邊，後來更離了婚，成了由祖父母照顧的留守兒童。

案件相關資料顯示，小劉在案發前準備了水果刀、刀片、即棄手套、塑膠繩等作案工具，預先放在小悅家林地內，之後又以邀請玩耍為由將她騙到林地。經鑑定，小劉精神狀態正常，有完全刑事責任能力，他在羈押期間無悔罪改過心理，對所犯錯誤持無所謂態度。小悅父親龔軍利從相關渠道了解到，小劉被母親陳女士打罵後仇恨女性，產生殺女性洩憤的動機，其預謀殺人對象有陳女士、成績好的同學等人，但最終將目標鎖定在小悅身上。陳女士則稱，其子曾遭校園欺凌，在案發前不久有同學把小劉叫到學校廁所，餵他吃大便。