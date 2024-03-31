低空經濟發展迅猛 民航局將增規範

內地近期興起「低空經濟」，中國民用航空局前天舉辦相關專題新聞發布會，其中提及下一步將持續發展有關工作，圍繞航空器適航審定、通航機場建設、無人機拓展應用等方面持續發力，在新賽道中貢獻民航力量。

低空經濟是指透過低空空域，即距離正下方地平面垂直距離1,000米以內空域為依托，以各種有人駕駛或無人駕駛航空器低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展綜合性經濟形態。例如，無人機物流配送服務亦屬低空經濟範圍。

在推進低空經濟發展專題新聞發布會上，民航局綜合司副司長孫文生稱會積極承擔行業管理職責，例如在航空器適航審定、低空飛行服務保障、基礎設施建設標準、市場准入、安全監管等方面加強研究及謀劃。民航局空管行業管理辦公室副主任駱洪江則稱，下一步在加快低空飛行服務保障體系方面，民航局將配合有關部門做好空域分類及低空空域管理改革試點經驗的推廣，同時會同地方政府不斷優化完善低空航行服務體系及能力，加強有人機與無人機運行協同。

應用農漁娛樂物流領域 談及如何加強無人機推廣應用時，駱洪江稱內地民用無人機已在農林牧漁及娛樂航拍領域率先實現行業普及，而無人機物流配送業務當前已延伸到城市商圈與社區，無人機應用前景正被社會普遍看好，通過訊息化、數碼化管理技術賦能，將實現以智慧空中出行為代表綜合立體交通及低空融合飛行，「成為推進中國式現代化建設的新引擎」。

被問及無人機研發設計製造適航審定需求增加問題時，民航局運輸司副司長商可佳重申，局方充分考慮無人機與有人駕駛航空器差異特點，提出分級分類管理方法及審查方式，發布無人機適航管理方面行政規範性文件，細化法律法規具體實施方面規範要求。她又指，民航局編制《限用類中型無人駕駛航空器系統型號合格審定指南（徵求意見稿）》，同時廣泛徵求公眾意見，正抓緊修改完善，將於近期正式發布，後續會結合當前無人駕駛航空器適航審定需求，將進一步提高思想認識、強化責任擔當，深入研究適航審定體系和能力建設，在審定技術研究、資源統籌整合、優化審定模式、強化標準建設四個方面持續發力，更好地服務低空經濟高質量發展。本報綜合報道