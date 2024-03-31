馬英九率學子訪陸11日 行程曝光
【本報綜合報道】台灣前總統馬英九將率領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，於下月1日至11日訪問大陸，前往廣東、陝西和北京參觀和交流。台媒上周五曝光行程，指馬英九一行人首站是先搭中國南方航空班機前往廣東深圳市，翌日轉往廣州市。
傳首站深圳 翌日往廣州
報道指，多名位於深圳和廣州的台商表示，這幾天已聽說馬英九會到當地的消息，但主要去廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園，行程還在調整未完全定案，是否跟華南的台商見面仍是未知數。馬英九一行人抵達深圳後，可能會參觀於2015年揭牌的海峽兩岸青年創業基地。
今年是黃埔建軍建校100周年，馬英九一行人是否參訪舊黃埔軍校，同樣受到高度關注。行程第3日，他們將前往陝西西安，翌日在黃陵縣橋山祭祀廣場祭祀黃帝，第5日可能參觀秦始皇兵馬俑博物館，或到陝西歷史博物館等地。至行程第7日，他們將轉往北京，隨後多日將與北京大學學生座談，參訪北京故宮等，最後一日乘中國國際航空班機返台。
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