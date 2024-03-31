馬英九率學子訪陸11日 行程曝光

傳首站深圳 翌日往廣州

報道指，多名位於深圳和廣州的台商表示，這幾天已聽說馬英九會到當地的消息，但主要去廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園，行程還在調整未完全定案，是否跟華南的台商見面仍是未知數。馬英九一行人抵達深圳後，可能會參觀於2015年揭牌的海峽兩岸青年創業基地。