中方赴巴基斯坦工作組 弔唁恐襲死者

【本報綜合報道】巴基斯坦達蘇水電站的工程車上周二遭到自殺式炸彈襲擊，5名中國公民和一名巴基斯坦人喪生。巴基斯坦官員上周五透露，中國承包商已暫停在當地的兩個水壩工程。中方赴巴基斯坦跨部門工作組與中國駐巴使館外交官同日赴相關醫院，弔唁在恐襲中遇難的中國人。

華承包商暫停兩壩工程

中方赴巴跨部門工作組組長、外交部涉外安全事務司司長白天和中國駐巴大使姜再冬，前往旁遮普邦拉瓦爾品第市的相關醫院，帶領現場全體人員集體肅立、默哀，並向遺像三鞠躬。中國能建及葛洲壩集團赴巴工作組組長、能建股份公司黨委副書記馬明偉致悼詞表示，遇難中國人是中國能建海外工程建設的優秀代表，是中巴友誼的見證者，用寶貴生命豐富了中巴深厚友誼。弔唁儀式後，白天、姜再冬與在場華企員工短暫交談，轉達關懷慰問，並勉勵在巴項目人員共渡難關。